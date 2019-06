Actualidade

O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) defendeu hoje a abolição dos vistos nas viagens entre os países africanos, considerando que isso será "crucial" para aumentar a integração regional e potenciar o desenvolvimento económico.

"É preciso derrubar os muros entre nós, o movimento livre de pessoas, e especialmente a mobilidade laboral, são cruciais para promover os investimentos", disse Akinwumi Adesina durante o discurso de abertura oficial dos Encontros Anuais do BAD, que decorrem até sexta-feira em Malabo, a capital da Guiné Equatorial.

O tema do encontro deste ano, a integração regional, ocupou grande parte do discurso do presidente, que apresentou o BAD como "o banco de África" e reforçou a necessidade de aumentar o capital social desta instituição para fazer face aos desafios de financiamento que o continente enfrenta.