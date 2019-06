Actualidade

O presidente do Abanca disse hoje que foi concluída em 09 de junho a integração de 69.163 clientes e a equipa de 430 pessoas do Deutsche Bank, acrescentando que a operação local vai ser "100% portuguesa".

Numa conferência de imprensa, na sede do Abanca em Lisboa, o presidente do banco, Juan Carlos Rodríguez, congratulou-se com a conclusão de um processo que considera "importante" e de "valor estratégico enorme" no posicionamento do banco no mercado ibérico.

Juan Carlos Rodríguez referiu também que não vê necessidade de transferir colaboradores de Espanha, uma vez que o banco conta já com 19 anos de presença em Portugal, com uma equipa liderada pelo responsável para Portugal, Pedro Pimenta, que considera capaz de levar o negócio "a bom porto".