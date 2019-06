Actualidade

O britânico Chris Froome (INEOS), quatro vezes vencedor da Volta a França em bicicleta, caiu hoje no reconhecimento da quarta etapa do Critério do Dauphiné e vai falhar a 106.ª edição do 'Tour'.

"Está num estado sério, é claro que não vai começar a Volta a França [em 06 de julho]. (...) Foi contra um muro, é um acidente sério", explicou o líder da equipa, Dave Brailsford, em declarações à France 3.

O ciclista de 34 anos sofreu uma fratura no fémur, avança o L'Équipe, durante o reconhecimento do contrarrelógio da quarta etapa, numa prova em que seguia no oitavo lugar da geral.