Actualidade

O grupo parlamentar do PSD exigiu hoje ao Governo a rápida resolução do problema da falta de oncologistas e de condições físicas condignas para que os utentes possam receber os tratamentos no Centro Hospitalar Tondela Viseu (CHTV).

"É incompreensível que se deixem chegar ao limite estas situações", referem os deputados do PSD eleitos pelo círculo de Viseu, numa pergunta à ministra da Saúde.

Na sua opinião, "trata-se de mais uma afronta e um desrespeito do Governo para com os utentes do CHTV e para com o interior do país".