Actualidade

O Afeganistão substituiu este ano a Síria como o país menos pacífico do mundo e o Iémen entrou pela primeira vez no grupo dos cinco Estados menos pacíficos, revela o Índice Global de Paz 2019 divulgado hoje.

Segundo o 13.º relatório anual do Índice Global de Paz (GPI), elaborado pelo Instituto para Economia e Paz sediado em Sydney, a Europa continua a ser a região mais pacífica do mundo, registando uma ligeira melhoria, e a região do Médio Oriente e Norte de África ainda é a menos pacífica.

No total, 22 dos 36 países europeus registaram melhorias no GPI de 2019 face ao ano anterior.