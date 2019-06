Actualidade

O Centro Hospitalar do Algarve tem apenas dois patologistas a tempo inteiro e um outro a meio tempo, todos médicos estrangeiros, tendo "uma brutalidade de exames" para fazer, alertou hoje a Ordem dos Médicos.

Ulisses Brito, representante da Ordem dos Médicos no Algarve, lembrou aos deputados da comissão parlamentar de Saúde que os serviços de saúde algarvios são "permanentemente deficitários em recursos humanos".

Exemplo disso é a anatomia patológica, que tem "dois médicos patologistas e meio" a trabalhar no Centro Hospitalar Universitário do Algarve, com "uma brutalidade de exames para fazer". Dois trabalham a tempo inteiro, e são oriundos de Espanha, e outro trabalha a meio tempo e é francês.