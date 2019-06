Actualidade

O administrador-delegado do Abanca, Francisco Botas Ratera, disse hoje que, o objetivo, após a integração do segmento de retalho do Deutsche Bank em Portugal, é superar os 9.400 milhões de euros de volume de negócio em 2021.

De acordo com o responsável, em conferência de imprensa na sede do Abanca em Lisboa, o banco traçou como objetivos para a atividade em 2021 "superar um volume de 9.400 milhões de euros de volume de negócio", ter "5.400 milhões de euros em recursos de clientes e 4.150 milhões de euros em volume de ativos".

Em relação a outros bancos espanhóis a operar também em Portugal, o Abanca considera ter como vantagens o "conhecimento local que permite dinamizar o financiamento", a tecnologia, com uma aplicação para telemóveis que é a "mais valorizada para IOS e Android na Península Ibérica" e uma visão internacional, salientou Francisco Botas Ratera.