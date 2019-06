Actualidade

O ministro da Agricultura anunciou hoje o fim da concessão de apoios a novos projetos para instalação de olival no perímetro do Alqueva, ou à instalação de agroindústrias associadas, no âmbito do atual quadro comunitário de apoio.

Capoulas Santos comunicou estas medidas na Assembleia da República no início do debate de urgência requerido pelos Partido Ecologistas "Os Verdes" (PEV), durante o qual criticou "a desinformação" existente, assim como as "distorções" sobre as consequências da prática da agricultura na zona do Alqueva, no Alentejo.

Segundo o membro do Governo, em relação aos elementos disponíveis no Ministério da Agricultura, "conclui-se no essencial o olival (ou o olival em sebe) não promove cais pressões ambientais do que qualquer outra cultura regada" e, pelo contrário, "é menos consumidora de água do que a generalidade" e é "apontada como uma das menos potenciadoras de impactos negativos no solo".