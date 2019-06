Actualidade

O militar dos Comandos acusado de matar outro com uma G-3, no Quartel da Carregueira, no concelho de Sintra, em setembro de 2018, guardava em casa munições reais do mesmo lote da munição usada para matar o jovem.

Segundo o despacho de acusação do Ministério Público (MP), a que a agência Lusa teve hoje acesso, o arguido Deisom Camará, atualmente com 22 anos e em prisão preventiva desde 30 de novembro de 2018, conhecia a vítima Luís Teles Lima (pertencente ao 126º. Curso de Comandos), desde que terminou o 127.º Curso de Comandos, em novembro de 2016.

Arguido e vítima, ambos com o posto de soldado, estiveram depois em missão na República Centro Africana (RCA) para integrar a segunda Força Nacional Destacada inserida na MINUSCA - Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização na República Centro-Africana - em Bangui, entre 04 de setembro de 2017 e 05 de março de 2018.