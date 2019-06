Incêndios

Mais de 160 operacionais, apoiados por 10 meios aéreos, combatem um incêndio que deflagrou em Monchique ao início da tarde de hoje numa zona de mato, segundo informação divulgada pela Proteção Civil.

O incêndio, que deflagrou pelas 15:00 na localidade Chã da Casinha, no concelho de Monchique, no distrito de Faro, mobilizava às 17:00 um total de 168 operacionais, apoiados por 53 veículos e dez meios aéreos, de acordo com informação disponibilizada no sítio de Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Contactada pela Lusa, fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro remeteu esclarecimentos sobre o incêndio para mais tarde.