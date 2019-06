Inquérito/CGD

O PS requereu hoje acesso a atas das reuniões de 2007 entre o Banco de Portugal (BdP) e o BCP, que terão contado com a presença do então governador do banco central, Vítor Constâncio.

O requerimento teve origem nas declarações o ex-administrador do BCP Filipe Pinhal na sua audição na comissão parlamentar de inquérito à recapitalização e gestão da Caixa Geral de Depósitos (CGD) na terça-feira, em que mencionou reuniões nos dias 20 e 21 de dezembro de 2007 envolvendo representantes do BdP e BCP.

"Na confirmação da realização destas reuniões, solicita-se ao Banco de Portugal que remeta as respetivas atas", pode ler-se no documento a que a Lusa teve acesso.