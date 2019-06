Actualidade

(CORREÇÃO) Lisboa, 12 jun 2019 (Lusa) - O Banco de Portugal manteve hoje a sua previsão de crescimento económico para 2019, em 1,7%, mas desceu em uma décima a estimativa para 2020, antecipando uma recuperação do investimento.

No Boletim Económico de junho, hoje divulgado, o banco central antecipa que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça 1,7% este ano - depois da expansão de 2,1% em 2018 -, a mesma previsão que no boletim de março, mas reviu em baixa para 1,6% a estimativa para 2020, menos 0,1 pontos percentuais face à anterior projeção. (CORRIGE O MÊS DE PUBLICAÇÃO DO BOLETIM, QUE É JUNHO E NÃO MARÇO)

Para 2021, o BdP manteve a estimativa de 1,6%.