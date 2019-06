Rota Final

A operadora de transportes Transdev informou hoje que "está a colaborar com as autoridades" no âmbito da "Rota Final", operação que resultou em buscas da Polícia Judiciária em 18 câmaras do Norte e Centro do país, entre outras entidades.

Em resposta enviada à agência Lusa, a operadora de transportes públicos Trandev apontou que "está disponível" e "a colaborar".

"No âmbito da operação 'Rota Final', a Transdev Portugal informa que está a colaborar com as autoridades, estando disponível para cooperar em todas as diligências necessárias. De momento esta é toda a informação que temos a declarar", lê-se na resposta.