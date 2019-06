Incêndios

O vento forte está a dificultar o combate ao fogo que, desde as 15:00, lavra na serra de Monchique mas, por enquanto, não há habitações em perigo, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com a mesma fonte, não há igualmente, para já, informação de condicionamento de estradas ou caminhos devido ao fogo, que lavra em duas frentes e "não se está a dirigir para nenhuma zona habitacional".

O incêndio deflagrou na localidade Chã da Casinha, a norte do concelho de Monchique, no distrito de Faro, numa zona próxima da fronteira com o concelho de Odemira, no distrito de Beja.