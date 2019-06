Actualidade

A terceira edição do festival (in)Comum leva música até espaços culturais e de comércio tradicional da Baixa de Coimbra, nos dias 26 e 27 de julho, essencialmente através de 'showcases', e exibição de documentários, exposições e um 'workshop'.

Sob o signo da "música independente", a associação Lugar Comum, em parceria com a Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra (APBC), convida a percursos pelo centro histórico da Baixa de Coimbra, onde será possível, naqueles dois dias, ouvir 'showcases' de diversos artistas em lojas e espaços culturais desta zona da cidade.

Do cartaz deste ano, destaque, designadamente, para o concerto de Joana Espadinha, na noite de 26 de julho (22:00), no Salão Brazil, e para as April Marmara, Éme, Marinho e para o músico galego Santi Araújo, que darão pequenas concertos (showcases), na tarde e noite dos dois dias do festival, em espaços comerciais, em atividade, na Baixa coimbrã.