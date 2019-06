Actualidade

A Olivum - Associação de Olivicultores do Sul criticou hoje o fim da concessão de apoios comunitários a novos projetos para instalação de olival e agroindústrias associadas no perímetro do Alqueva, considerando ser "uma medida discriminatória e infundada".

"É, claramente, uma medida discriminatória e infundada" e, por isso, "não a podemos aceitar e iremos contestá-la", disse à agência Lusa Miguel Portela de Morais, diretor da Olivum.

Segundo o responsável, a Olivum tem "dúvidas" de que a medida "possa vir a ser implementada", "não só porque é injusta", mas também porque a associação põe "em causa" a sua "legalidade", já que "há uma discriminação de uma cultura [olival] em relação às outras, sem que haja razões e fundamentos para o efeito".