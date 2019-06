Óbito/Ruben de Carvalho

O funeral do dirigente histórico comunista Ruben de Carvalho realiza-se no domingo, para o cemitério do Alto de São João, em Lisboa, estando o corpo em câmara ardente nos Paços do Concelho da capital a partir de sábado.

"O Secretariado do Comité Central do Partido Comunista Português informa que o corpo de Ruben de Carvalho estará em câmara ardente nos Paços do Concelho, em Lisboa, a partir das 17:30 de sábado, dia 15", lê-se numa nota do PCP.

Na nota é ainda referido que o funeral de Ruben de Carvalho, que morreu na terça-feira, realiza-se no domingo para o cemitério do Alto de S. João, também em Lisboa, "onde o corpo será cremado após cerimónia a realizar pelas 15:00".