Actualidade

O Real Madrid anunciou hoje a contratação do lateral-esquerdo internacional francês Ferland Mendy, futebolista oriundo do Lyon, a troco de 48 milhões de euros e com contrato por seis épocas.

"É um lateral que faz todo o corredor, fisicamente poderoso, conhecido pela sua velocidade e capacidade de antecipação. Incorpora-se no ataque com perigo", elogiam os 'merengues', no seu site.

O Real Madrid não revela os valores da transferência, mas os 'media' espanhóis falam em 48 milhões de euros mais cinco por objetivos, num contrato válido por seis épocas, até 2025.