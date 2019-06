Actualidade

Rui Rio disse hoje que as relações institucionais de Portugal com o Brasil estão acima das simpatias políticas, numa entrevista concedida à Lusa no Brasil onde acompanhou as festividades do Dia de Portugal, Camões e da Comunidade Portuguesa.

"As relações institucionais de Portugal com o Brasil não podem de forma nenhuma serem afetadas pelas simpatias políticas ideológicas de quem em cada momento está no governo de um país ou do outro", disse.

"Em nada a cor política dos governantes deve afetar as relações entre Portugal e o Brasil, que tem que estar muito acima disso. Esta é a minha visão. Se perguntar em Portugal não é aquilo que os partidos à esquerda dirão, mas é a minha opinião", acrescentou.