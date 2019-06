PR/Costa do Marfim

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, chegou hoje a Abidjan com perto de três horas de atraso, para uma visita de Estado à Costa de Marfim que decorrerá até sexta-feira.

O chefe de Estado viajou a partir de Cabo Verde num Falcon da Força Aérea Portuguesa que aterrou no Aeroporto Internacional de Abidjan pelas 00:10 (1:10 em Lisboa), onde foi recebido, na pista, pelo ministro de Estado e da Defesa, Hamed Bakayoko, e por mais meia dúzia de ministros e outras autoridades costa-marfinenses.

Marcelo Rebelo de Sousa teve um breve encontro com as autoridades da Costa do Marfim e nas instalações interiores e exteriores do aeroporto tinha e à sua espera dezenas de chefes tradicionais, que cumprimentou um por um, acompanhado por Hamed Bakayoko.