Actualidade

O serviço de sangue do IPO de Lisboa tem novas instalações para receber os cerca de quatro mil dadores anuais, mas precisa de aumentar o número de dadores e sobretudo de ter pessoas mais jovens a fazer doação.

O apelo surge na véspera do Dia Mundial do Dador de Sangue, que sexta-feira se assinala, e é feito pela médica Dialina Brilhante, diretora do serviço de imuno-hemoterapia, que funciona numa unidade renovada na sede do Instituto Português de Oncologia de Lisboa, uma obra que implicou um investimento de 750 mil euros.

No novo espaço concentram-se todas as valências do serviço - banco de sangue, laboratório de hospital de dia de transfusão e unidade de dadores -, o que é uma mais valia para os profissionais e para o serviço prestado.