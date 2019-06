Actualidade

A autarquia australiana de Inner West, nos arredores de Sydney, anunciou uma consulta pública para formalizar a criação do bairro "Little Portugal", no subúrbio de Petersham, um dos locais onde se concentram mais lojas portuguesas.

"O importante é criar aqui uma associação permanente e duradoura entre Petersham e a comunidade portuguesa", disse à imprensa australiana Darcy Byrne, presidente da câmara local.

"Os limites exatos do bairro estão ainda a ser determinado mas, essencialmente, abrangerá a zona central de compras de Petersham que até já é chamada de Little Portugal há muitos anos", referiu.