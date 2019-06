PR/Costa do Marfim

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai reunir-se hoje com o seu homólogo costa-marfinense, Alassane Ouattara, em Abidjan, onde se encontra para uma visita de Estado que decorrerá até sexta-feira.

Os dois chefes de Estado terão um encontro no Palácio Presidencial, em Abidjan, a capital económica da Costa do Marfim, antecedido por uma cerimónia de boas-vindas com honras militares e pela assinatura de acordos bilaterais, com uma conferência de imprensa no final.

Depois, o programa de Marcelo Rebelo de Sousa inclui um almoço com empresários portugueses, o encerramento de um fórum económico, uma visita a um hospital de cuidados materno-infantis e um jantar oficial oferecido pelo seu homólogo.