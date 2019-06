Actualidade

As principais bolsas europeias estavam hoje negativas, com as tensões entre EUA e China a manterem-se na ordem do dia, após Trump já ter afirmado que o acordo entre as duas potências não vai acontecer durante a cimeira do G20.

Pelas 08:10 (hora de Lisboa), o Eurostoxx 50 cedia 0,29%, para 3.377,15 pontos.

Entre as principais bolsas europeias, Milão cedia 0,71%, Madrid 0,47%, Londres 0,42%, Paris 0,25% e Frankfurt 0,33%.