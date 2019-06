Actualidade

A revista de cultura e artes visuais SEMA (1979-1982) está agora disponível 'online', permitindo a consulta dos quatro números publicados nesses anos, e de outros documentos e material inédito, uma iniciativa integrada nas comemorações dos 40 anos daquela publicação.

A informação foi divulgada por João Miguel Barros, diretor da revista, que dá conta da iniciativa como a primeira daquelas que visam assinalar os 40 anos da sua fundação, que agora se iniciam.

Assim, o conteúdo integral da SEMA, ou seja, todo o material constante dos quatro números publicados (três com data de 1979 e um final, de 1982, sobre as "Perspectivas da Cultura Portuguesa"), assim como a versão de cada um, em PDF, passam a estar disponíveis em www.revistasema.pt, com possibilidade de pesquisa, a partir de vários critérios.