As mudanças climáticas do passado são fundamentais para compreender o clima no presente e futuro próximo do nosso planeta, defendem investigadores da Universidade de Coimbra, organizadores de um encontro internacional sobre o tema.

O evento, que decorre na terça e na quarta-feira, é promovido, em conjunto, pelo Centro de Geociências e pelo Centro de Investigação da Terra e do Espaço da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC).

O grande objetivo do encontro, intitulado "International Meeting on Paleoclimate: Change and Adaptation", é mostrar "como as mudanças climáticas do passado são uma peça-chave para melhorar a compreensão da dinâmica do clima no presente e no futuro próximo do planeta", refere a FCTUC, em nota enviada à agência Lusa.