Óbito

O Presidente da República lamentou hoje a morte de Aureliano Veloso, o primeiro presidente da Câmara do Porto democraticamente eleito, sublinhando a sua dedicação à causa pública e o seu "contributo decisivo" para a afirmação do poder local.

"Figura destacada na vida cívica e política do Norte do país, Aureliano Veloso deu um contributo decisivo para a afirmação e consolidação do nosso poder local", refere Marcelo Rebelo de Sousa, numa nota publicada na página eletrónica oficial da Presidência da República.

Destacando a sua "verticalidade de caráter" e as suas qualidades "pessoais e profissionais", Marcelo Rebelo de Sousa diz que Aureliano Veloso "será recordado como um democrata e como um homem de princípios e valores, e como um cidadão empenhado, de forma exemplar, no serviço à causa pública e ao bem comum".