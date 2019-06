Actualidade

A cidade polaca de Gdansk foi distinguida hoje, em Oviedo, Espanha, com o Prémio Princesa das Astúrias da Concórdia 2019, por ser um "exemplo de sensibilidade ao sofrimento, solidariedade, defesa das liberdades e direitos humanos e extraordinária generosidade".

O júri do prémio sublinha o papel da capital da região polaca da Pomerânia, ao longo da história, marcada pela sua posição estratégica na costa do Mar Báltico, tendo pertencido a "várias entidades e estados" e que se converteu numa "Cidade Livre" sob os auspícios da Liga das Nações através do Tratado de Versalhes assinado a seguir à Primeira Guerra Mundial.

O jurado destaca ainda que Gdansk se converteu ao longo dos anos em símbolo de resistência contra o nazismo e da luta pela recuperação das liberdades na Europa.