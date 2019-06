Rota Final

A Polícia Judiciária (PJ), no âmbito da investigação "Rota Final", deteve-se essencialmente nas buscas nos procedimentos sobre transportes escolares na Câmara de Oliveira do Bairro, disse hoje o município.

Numa nota publicada na página de internet da Câmara, pode ler-se que "este processo de investigação decorre desde 2017, em data anterior à entrada deste Executivo Municipal em funções".

"A Operação 'Rota Final' abrange 18 municípios. No município de Oliveira do Bairro, os procedimentos visados incidem essencialmente na área dos transportes escolares. A autarquia disponibilizou toda a documentação solicitada, numa postura de total colaboração com as diligências em curso, aguardando com tranquilidade o resultado das mesmas", lê-se ainda na nota.