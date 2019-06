Actualidade

O líder do PCP de Viseu disse hoje à agência Lusa que a atual situação da oncologia em Viseu é resultado do desinvestimento do Governo no Serviço Nacional de Saúde.

"Falta quase tudo, a começar por aquilo que é elementar e essencial, que são os recursos humanos. E é evidente que, neste caso concreto, a situação tem muito a ver com o não cumprimento, por parte do Estado, da sua obrigação constitucional", acusou João Abreu.

O líder daquela estrutura distrital lembrou que "a Constituição diz que o Estado tem de garantir a prestação de cuidados médicos de qualidade a todas as pessoas, sem discriminação, e em todos os pontos do território nacional".