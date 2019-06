Actualidade

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, afirmou hoje que o Governo continua a trabalhar para resolver o diferendo laboral no Organismo de Produção Artística, apesar da greve que já levou a cancelamentos no Teatro Nacional de São Carlos.

Em declarações à Lusa em Pequim, onde termina hoje uma visita à China, a ministra lembrou que o presidente do conselho de administração do Organismo de Produção Artística (OPART) assumiu um conjunto de compromissos, com o aval do Governo, que abrangia "a contratualização do novo espaço para a [Orquestra Sinfónica Portuguesa], a entrega das tabelas salariais revistas, a entrega do regulamento interno".

A aprovação deste último ponto está prevista ainda para este mês.