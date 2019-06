Actualidade

Um dos membros da comissão coordenadora distrital de Viseu do Bloco de Esquerda (BE) disse hoje à agência Lusa que "é triste e ridículo" que um serviço do hospital, como é o caso da oncologia, não possa aceitar novos utentes.

"O Bloco de Esquerda acha triste e ridículo que um serviço de um hospital com esta dimensão chegue ao ponto de não aceitar novos utentes. Continuamos a defender que o Sistema Nacional de Saúde (SNS) necessita de muito mais investimento do que aquele que tem tido", avançou Carlos Couto.

No entender deste responsável político, o Centro Hospitalar Tondela Viseu "precisa desse investimento por dois motivos: primeiro, para conseguir tapar os buracos do desinvestimento dos últimos anos e, depois, em segundo, para poder evoluir e dar melhores condições aos utentes".