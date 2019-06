Actualidade

O festival de cinema Porto/Post/Doc vai dedicar uma retrospetiva ao realizador lituano Audrius Stonys, anunciou hoje a organização do evento que este ano se realiza entre 23 de novembro e 01 de dezembro.

Numa edição dedicada "à reflexão sobre as identidades", o Porto/Post/Doc regressa assim ao Teatro Municipal Rivoli e ao Passos Manuel, na cidade que dá nome ao festival.

"O festival apresentará, assim, uma retrospetiva do realizador lituano, Audrius Stonys, autor premiado de obras documentais de carácter híbrido ou ensaístico, como 'Earth of the Blind' (1992) ou 'Uku Kai' (2006), dois dos setes filmes que serão exibidos. O realizador marcará presença no festival para apresentar as sessões da retrospetiva, realizada em parceria com o Lithuanian Film Center", pode ler-se no comunicado da organização.