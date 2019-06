Actualidade

O presidente da distrital do PS de Viseu disse hoje à agência Lusa que a anunciada rutura do serviço de oncologia "tem muito a ver" com a administração hospitalar e espera que, juntamente com a direção clínica, se encontrem soluções atempadamente.

"Esse aspeto (rutura do serviço de oncologia] tem muito a ver com a administração do hospital. Sobretudo a direção clínica do hospital tem, em tempo, de encontrar as soluções e estou convencido que da parte da senhora ministra e do Governo não haverá aqui hesitação nenhuma em construir os meios para que não haja qualquer falha nas respostas hospitalares", defendeu António Borges.

Esta reação surge depois de, na terça-feira, num comunicado conjunto, o Sindicato dos Médicos da Zona Centro, o Sindicato Independente dos Médicos e a secção regional do Centro da Ordem dos Médicos referirem que a situação atingiu "o ponto de rutura e que os colegas oncologistas assumem a incapacidade de garantir a consulta e tratamentos de quimioterapia para novos doentes".