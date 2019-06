Actualidade

A Altice Portugal a Motorola Solutions manifestaram hoje "satisfação" com a "efetivação do acordo" de compra pelo Estado das suas participações no SIRESP - Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança, "a contento de todas as partes".

O Estado comprou por sete milhões de euros a parte dos operadores privados, Altice e Motorola, no Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança (SIRESP), foi hoje anunciado pelo Governo.

"A Altice Portugal e a Motorola Solutions confirmam a efetivação de acordo relativo à aquisição por parte do Estado das suas participações na [empresa] SIRESP SA", referem, adiantando que "no atual momento, e em estrito respeito ao decurso do processo, as empresas não fazem mais qualquer comentário, exceto se tal se tornar imperioso por motivos de força maior", referem ambas as empresas.