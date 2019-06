Actualidade

O euro ganhou terreno face ao dólar enquanto divisa usada nas reservas governamentais a nível global, recuperando de mínimos históricos numa altura em que as sanções impostas pelos EUA desencorajam a opção de alguns países pela moeda norte-americana.

Segundo um relatório divulgado hoje pelo Banco Central Europeu (BCE), apesar de uma lenta diversificação do recurso a outras divisas nos últimos anos, nomeadamente - e mais recentemente - do 'yuan' chinês, o dólar continua, de longe, a ser a divisa internacional mais utilizada nas trocas comerciais, empréstimos e reservas.

No relatório relativo à 18.ª revisão anual do papel internacional do euro, que avalia a evolução da utilização desta divisa por não residentes na zona euro, o BCE refere que a quota da moeda única europeia nas reservas detidas pelos banco centrais e pelos governos de todo o mundo aumentou 1,2 pontos percentuais durante o ano 2018, para 20,7%, invertendo a tendência descendente que vinha registando.