O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou hoje os ataques contra dois petroleiros ao largo do Irão, ao intervir numa reunião do Conselho de Segurança sobre cooperação entre as Nações Unidas e a Liga Árabe.

Fontes diplomáticas na organização, citadas pela agência France-Presse, avançaram pouco depois que o Conselho de Segurança deve reunir-se hoje de emergência para avaliar o incidente.

"Condeno qualquer ataque contra navios civis", disse Guterres, pedindo "o apuramento dos factos" e "das responsabilidades".