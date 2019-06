Actualidade

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) considerou hoje "absolutamente acertada" a decisão do Governo de ficar com 100% do capital do SIRESP, avançando que põe fim "ao total descontrolo".

"É o fim de uma telenovela que já se arrastava há muito tempo com graves preocupações e prejuízos para todos aqueles que utilizavam esta ferramenta tão importante para a segurança das pessoas", disse à agência Lusa o presidente da LBP.

Jaime Marta Soares reagia à conclusão do acordo anunciado hoje para a compra pelo Estado, por sete milhões de euros, da parte dos operadores privados, Altice e Motorola, no Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança (SIRESP).