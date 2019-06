Actualidade

O conselho de ministros israelita vai reunir-se no domingo no planalto dos Golã para aprovar a designação de um colonato com o nome do Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou hoje o gabinete do primeiro-ministro.

Trump reconheceu, em 25 de março, a soberania de Israel sobre a parte dos Golã que o Estado judaico conquistou à Síria durante a guerra dos Seis Dias em 1967, e que depois anexou em 1981.

A ONU nunca reconheceu esta anexação e considera que Israel ocupa esta parte do planalto do Golã.