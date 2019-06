Actualidade

O Presidente norte-americano Donald Trump anunciou hoje a saída em finais de junho de Sarah Sanders, a porta-voz da Casa Branca.

"A nossa maravilhosa Sarah Sanders vai deixar a Casa Branca e regressar a sua casa no Arkansas no final do mês", referiu Trump, numa mensagem na rede social Twitter.

O milionário norte-americano acrescentou esperar que venha a ser candidata à função de governadora daquele estado, um posto que já foi ocupado por seu pai, Mike Huckabee.