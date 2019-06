Actualidade

O CDS-PP apresenta hoje, em Lisboa, a segunda medida do seu programa eleitoral para as legislativas de outubro com cinco propostas para "acabar com os abusos" da Autoridade Tributária (AT) na penhora aos contribuintes.

O anúncio será feito pela presidente do partido, Assunção Cristas, numa conferência de imprensa na Assembleia da República, em Lisboa.

Uma das cinco ideias prevê que se proíbam penhoras pela AT "pelo menos enquanto estiverem a decorrer os prazos de reclamação ou impugnação", segundo proposta feita pelo grupo de trabalho dos centristas responsável pelo programa eleitoral, liderado por Adolfo Mesquita Nunes, a que a agência Lusa teve acesso.