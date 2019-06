Actualidade

A capital indonésia, Jacarta, está hoje sob alerta perante receios de novos protestos, com o arranque das audições, no Tribunal Constitucional, sobre alegadas irregularidades nas eleições presidenciais de abril passado.

As autoridades indonésias reforçaram a presença das forças de segurança em várias zonas do centro, com mais de 30 mil agentes, no intuito de prevenir uma repetição dos protestos de 21 e 22 de maio que causaram oito mortos, centenas de feridos e a detenção de mais de 400 pessoas.

Na semana passada, o ministro da Defesa, Ryamizard Ryacudu, disse à imprensa indonésia que no arranque do julgamento poderia haver manifestações ainda maiores.