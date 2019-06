Actualidade

Cinco aviões não-tripulados ('drones') foram hoje intercetados no aeroporto de Abha, no sudoeste do país, no segundo ataque dos rebeldes iemenitas em dois dias, anunciou a Arábia Saudita.

Na quarta-feira, pelo menos 26 civis de várias nacionalidades ficaram feridos na explosão de um projétil disparado pelos rebeldes iemenitas contra o mesmo aeroporto.

Os rebeldes Huthis têm intensificado nas últimas semanas os ataques contra a Arábia Saudita, que lidera a coligação que intervém no Iémen desde 2015.