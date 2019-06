Actualidade

A agência de viagens 'Expedia' vai pagar quase 300 mil euros ao Governo norte-americano por violar as sanções económicas aplicadas por Washington a Cuba, informou o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.

A empresa, com sede em Bellevue, no estado de Washington, terá violado o Regulamento para o Controlo dos Recursos Cubanos, o principal mecanismo da aplicação do embargo norte-americano à ilha.

Em causa está a venda, através de filiais internacionais, de serviços de viagens a Cuba a pelo menos 2.221 pessoas, entre 2011 e 2014.