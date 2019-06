Pedrógrão Grande

Dois anos depois do grande incêndio de Pedrógão Grande foi dada "uma atenção redobrada" à prevenção, mas ainda está longe o caminho para a gestão de uma nova floresta, considera o observatório técnico independente criado pelo parlamento.

Depois do fogo de 17 de junho de 2017 de Pedrógão Grande, em que morreram 66 pessoas, e dos fogos de outubro desse ano (com 50 mortos na região Centro), o Governo anunciou várias medidas para a prevenção e o combate aos incêndios, a maioria decidida no Conselho de Ministros extraordinário de 21 de outubro de 2017 e com base nas recomendações do primeiro relatório da comissão técnica independente sobre os incêndios de Pedrógão Grande.

Muitos dos elementos dessa comissão técnica fazem agora parte do observatório técnico independente para análise, acompanhamento e avaliação dos incêndios florestais criado pela Assembleia da República em 2018.