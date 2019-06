Actualidade

A Sociedade de Jogos de Macau (SJM), que explora casinos no território, inaugurou uma exposição no Grand Lisboa marcada "pela primeira exibição pública na Ásia" de uma das pinturas mais famosas do francês pós-impressionista Paul Gauguin, "Canto do Jardim".

A exposição, "Terra Secreta", integra-se numa série de sete mostras públicas que a SJM está a promover até outubro, inseridas no mega festival de arte internacional que o Governo de Macau lançou este ano em conjunto com as operadoras de jogo, num orçamento global de 3,8 milhões de euros.

"Estamos muito satisfeitos por unir forças com o Governo e a comunidade local no 'Art Macau' e, em conjunto, vamos desenvolver Macau numa base de intercâmbio e cooperação onde a cultura chinesa é a cultura dominante e diversas culturas coexistem", sublinhou a presidente do conselho de administração da SJM na inauguração da exposição.