Actualidade

A ministra da Saúde vai hoje reunir-se com o presidente da câmara de Viseu e com a administração do Centro Hospitalar Tondela-Viseu para analisar a situação da oncologia, após alertas de sindicatos e da Ordem dos Médicos.

Segundo disse à agência Lusa fonte oficial do gabinete da ministra Marta Temido, a reunião acontece hoje pelas 12:00 no Ministério da Saúde, em Lisboa.

A reunião juntará, além da ministra da Saúde, o presidente da Câmara Municipal de Viseu, o presidente do Centro Hospitalar Tondela-Viseu e a presidente da Administração Regional de Saúde do Centro.