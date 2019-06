Actualidade

O CineEco - Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, organizado em Seia, no distrito da Guarda, está a apostar na itinerância e já promoveu extensões em mais de 30 cidades, foi hoje anunciado.

"No final de cada edição, em outubro, o CineEco marca presença em todo o país. Atualmente, são já mais de 30 as cidades portuguesas que acolheram as extensões do festival, com milhares de pessoas a vivenciarem e a visualizarem alguns dos mais relevantes documentários de cinema ambiental de todo o mundo", refere a direção do festival em comunicado hoje enviado à agência Lusa.

Segundo a fonte, para além dos 15 concelhos da região das Beiras e Serra da Estrela, o CineEco esteve em itinerância em Lisboa, Porto, Almada, Coimbra, Alcobaça, Leiria, Gaia, Amarante, Vila Real, Funchal, Figueira da Foz, Viseu, Torres Vedras, Faial, São Miguel e Ilha Terceira, entre outros locais.