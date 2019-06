Actualidade

O Bloco de Esquerda lembrou hoje que centenas de milhares de consultas e exames ficam todos os anos por realizar por causa das taxas moderadoras, que considera como "uma barreira de acesso aos cuidados de saúde".

"Na maior parte dos casos, [as taxas moderadoras] são pagamentos encapotados que obrigam o utente a pagar duas vezes", afirmou o deputado Moisés Ferreira na abertura do debate parlamentar de hoje onde se discute e vota um projeto lei do Bloco de Esquerda para acabar com as taxas moderadoras nos centros de saúde e quando os atos são prescritos por médicos do Serviço Nacional de Saúde .

Para o Bloco, é inadmissível que meio milhão de consultas nos cuidados de saúde primários não se realizem anualmente devido à impossibilidade de os utentes pagarem taxas moderadoras, por exemplo.