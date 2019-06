Actualidade

O PS defendeu hoje que este Governo promoveu uma redução de cerca de 40 milhões de euros em pagamentos de taxas moderadoras desde 2015 e garantiu que se pretende continuar a reduzir esse valor.

No debate parlamentar sobre o fim de taxas moderadoras nos centros de saúde promovido pelo Bloco de Esquerda, a deputada socialista Jamila Madeira considera que o caminho da redução de taxas já está a ser feito.

"Em toda a gestão do executivo esta medida avançou e resultou numa redução de cerca de 40 milhões nas taxas moderadoras entre 2015 e hoje", afirmou, quer por via da redução do valor das taxas quer por alargamento de isenção do pagamento de taxas moderadoras.